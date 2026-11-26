İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün "Gaybubet Evleri" olarak adlandırdığı hücre evlerine ve örgüt mensuplarının yurt dışına kaçış organizasyonlarına yönelik operasyonda aralarında firari örgüt üyeleri ve ev lojistiğini sağlayan Hakan A., Hasan G., İsmail A., Mehmet H., Mustafa B., Ahmet Hakan P. ve Canan B. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre terör örgütü, hakkında adli işlem veya tutuklama kararı bulunan firari mensuplarını gizlemek için adli kaydı bulunmayan ve "temiz/münferit" görünümlü kişiler üzerinden evler kiraladı. Deşifre olmamak amacıyla GSM hatlarının başka hatlara yönlendirildiği, ikametlerde SIM kartsız cep telefonları üzerinden Superbox-WiFi ve VPN altyapısının kullanıldığı belirlendi. Evde yapılan aramada ele geçirilen 46 bin Amerikan doları tutarındaki nakit parayı evdeki hiçbir şüphelinin sahiplenmediği görülürken, bu paranın hücrenin idamesi ve yurt dışı firar süreçlerinin finansmanı için gönderilen "örgüt parası" olduğu belirlendi. Aramalarda döviz cinsi paraların kıyafet aralarında bulunmasının yanı sıra özellikle 1, 2 ve 5 dolarlık banknotların özel zarflar içerisine konulduğu tespit edildi.

DETAYLARI ANLATMAMALARI İÇİN YEMİN ETTİRİLMİŞLER



Örgüt mensuplarının gizlendiği yerleri "Gaybubet Evi" ya da "Güvenli Ev" olarak tanımladığı soruşturmada, yurt dışına kaçış süreçlerinin ise örgüt içerisinde "Hicret" olarak kodlandığı saptandı. Kaçış güzergahında yakalanan üyelerin "Hizmet Eri" olarak lanse edildiği ve şüphelilerin kaldıkları evleri, lojistik sağlayan kişileri ve kaçış detaylarını kolluk kuvvetlerine anlatmamaları için özel olarak "Yemin" ettirildikleri ortaya çıkarıldı. Ayrıca yakalanan firarilerin telefonlarında SIM kart takılı olmaksızın, örgütün kripto haberleşme uygulaması SIGNAL'in "Güvenli/Gizli" klasörü altında müstear isimlerle kurulu olduğu belirlendi.

EVDE ÖRGÜT ÜYESİ İKİ FİRAR ASKER ÇIKTI



Soruşturmada 7 örgüt üyesinin yürüttüğü örgütsel faaliyetler ayrıntılarıyla yer aldı. Şüpheli İsmail A.'nın adli kaydı olmaması sebebiyle ağabeyi Hakan A.'nın talimatıyla gaybubet evini kiraladığı, kira ile fatura ödemelerini yaptığı ve dijital şifrelerini polise vermediği kaydedildi. Evin ve lojistiğin yönetimini üstlenen ağabeyi Hakan A.'nın ise araçla firarilere lojistik sağladığı ve buluşmalar gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli Ahmet Hakan P.'nin otobüsle İstanbul'a gelerek gaygubet evine geldiği ve ihraç edilen askerlerle örgütsel görüşmeler yürüttüğü, şüpheli Canan B.'nin ise evin temini, lojistiği ve finansal ihtiyaçlarında aktif rol oynadığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler arasındaki en dikkat çekici isimlerden birinin Mustafa B. olduğu görüldü. FETÖ/PDY Askeri Mahrem Yapılanması'nda "Müdür" konumunda 'Asker Mahrem İmam' olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan Mustafa B.'nin 5 Ekim 2026 tarihinde cezaevinden tahliye olmasının hemen ardından takipten kaçmak amacıyla yanında hiç dijital materyal taşımadan doğrudan gaybubet evine gelerek saklandığı saptandı. KHK ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve Askeri Mahrem Yapılanma'da "Öğrenci" konumunda yer alan firari eski askerler Mehmet H. ile Hasan G.'nin de haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararları nedeniyle aynı hücre evinde saklandıkları sırada yakalandıkları ortaya çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör