İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA Avrupa Ligi kapsamında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında taraftarlarımıza yönelik orantısız polis müdahalesini şiddetle kınıyorum. Filistin halkıyla dayanışmanın barışçıl yollarla ifade edilmesi, hiçbir şekilde şiddet ve müdahale gerekçesi olmamalıdır. Beşiktaş camiasına ve olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taraftarlarımızın tribünde uğradığı haksızlığa en büyük cevabı güzide spor kulüplerimiz dayanışma mesajlarıyla ve Beşiktaşımız sahada aldığı galibiyetle vermiştir. Büyük Beşiktaş ailesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör