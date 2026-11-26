Ekrem İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'nden aldığı lisans diplomasının iptaline ilişkin yargı sürecinde Danıştay aşaması da tamamlandı. Danıştay 8. Dairesi, İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada verilen ret kararına yönelik temyiz başvurusunu reddederek İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin kararını onadı.

USULSÜZLÜKLER GEREKÇELİ KARARDA BİR BİR SIRALANDI

34 sayfalık gerekçeli kararda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş süreci ayrıntılı biçimde ele alındı. Danıştay, yatay geçiş işleminin yalnızca tek bir usul eksikliğinden ibaret olmadığını, birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı bir dizi hukuka aykırılık bulunduğunu değerlendirdi.

35 YIL SONRA GERİ ALINMASINI SAĞLAYAN GEREKÇE: AÇIK HATA

Danıştay 8. Dairesi, kararında idari işlemlerin geri alınmasına ilişkin hukuki ilkeleri değerlendirdi. Normal şartlarda hukuka aykırı işlemlerin geri alınması süre ve hukuki güvenlik ilkeleriyle sınırlandırılıyor. Ancak Daire, somut olayda bu kuralın istisnası olan "açık hata" durumunun gerçekleştiğine hükmetti. Kararda, yatay geçiş sürecinde sistemli ve organize nitelikte ağır ihlaller bulunduğu belirtildi. Bu yolla elde edilen hukuki statünün korunmasının kamu düzeni ve kamu yararını tehdit ettiği vurgulanarak, aradan uzun yıllar geçmesinin işlemin geri alınmasına engel oluşturmayacağı kaydedildi.

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ'NİN TANINIRLIĞI

Danıştay'ın değerlendirmesinde öne çıkan başlıklardan biri, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin o tarihteki hukuki statüsü oldu. Kararda, İmamoğlu'nun 1990 yılında üniversitenin İngilizce İşletme Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gördüğü ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme programına yatay geçiş yaptığı belirtildi. Daire, Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1990 yılında YÖK tarafından tanınmadığını, tanınmanın 1993 yılında gerçekleştiğini değerlendirdi. İlgili yönetmelikte "tanıma" kavramının açıkça düzenlenmemiş olmasının bu şartın aranmayacağı anlamına gelmeyeceği vurgulandı. Yatay geçiş yapılacak üniversitenin tanınmasının, bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için ön şart olduğu ifade edildi.

10 KİŞİLİK KONTENJAN 48'E ÇIKARILDI

Gerekçeli kararda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce programının yatay geçiş kontenjanındaki değişiklik de ele alındı. İngilizce İşletme Bölümü ikinci sınıfı için başlangıçta 10 kişilik kontenjan belirlendiği, bunun üçte biri olan 3 kişilik bölümünün yurt dışındaki üniversitelerden gelecek öğrencilere ayrılabileceği kaydedildi. Ancak kontenjanın daha sonra 48'e çıkarıldığı ve bu değişiklik üzerinden öğrenci kabul edildiği belirtildi. Danıştay, kontenjan artışının yeniden ilan edilmemesini yatay geçiş işleminin hukuka uygunluğu açısından önemli bir usulsüzlük olarak değerlendirdi.

BAŞVURU SÜRESİ DOLMADAN SONUÇLANDIRILDI

Danıştay'ın tespitlerine göre yatay geçiş başvuruları, ilan edilen son başvuru tarihinden iki gün önce sonuçlandırıldı. Böylece başvuru süreci tamamlanmadan kabul işlemleri gerçekleştirildi. Kontenjan artışının yeniden duyurulmamasıyla diğer adayların eşit koşullarda başvuru yapma imkanının ortadan kalktığına dikkat çekildi. Daire, başvuruların erken sonuçlandırılması ve kontenjan değişikliğinin ilan edilmemesini birbirini tamamlayan usulsüzlükler kapsamında ele aldı.

BAŞARI SIRALAMASI YAPILMADI

Kararın dikkat çeken bölümlerinden biri de öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin oldu. Gerekçeli kararda İmamoğlu'nun not ortalamasının 2,50 olduğu belirtildi. Aynı dönemde yatay geçiş yapan ve diplomaları iptal edilmeyen üç öğrencinin not ortalamalarının ise 3,54, 2,75 ve 2,63 olduğu kaydedildi. Danıştay, yatay geçiş başvurularında başarı sıralaması yapılması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu'nun not ortalamasının diğer üç öğrenciden düşük olduğuna dikkat çekilen kararda, sıralama yapılması halinde dahi kontenjan dışında kalacağı sonucuna varıldı.

ÜNİVERSİTE SINAVI VE YERLEŞTİRME PUANLARI DA KARARDA YER ALDI

Danıştay, yatay geçiş sürecini değerlendirirken İmamoğlu'nun üniversite sınavlarına ilişkin geçmişine de yer verdi. Karara göre İmamoğlu, 1988 yılında girdiği üniversite sınavında 386,347 puan alarak 43 bin 287'nci sırada yer aldı. İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerini tercih etmesine rağmen Türkiye'de herhangi bir programa yerleşemedi. 5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Yönetimi Bölümü'ne kayıt yaptırdı. 1989 yılında yeniden sınava giren İmamoğlu, 390,058 puan alarak 26 bin 733'üncü oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü tercih etmesine rağmen merkezi yerleştirmeyle bu programa da giremedi. Kararda, bölümün taban puanının 1988'de 489,884, 1989'da 506,813 ve 1990'da 491,826 olduğu bilgisi paylaşıldı. İmamoğlu'nun 2 Ekim 1990'da yatay geçiş yoluyla İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü ikinci sınıfına kaydedildiği hatırlatıldı. Danıştay, merkezi yerleştirmenin yükseköğretime girişte esas yöntem, yatay geçişin ise belirli şartlara bağlı istisnai bir yol olduğunu vurguladı. Merkezi yerleştirmeyle giremediği programa yatay geçişle kabul edilmesindeki usulsüzlükleri de bu kapsamda değerlendirdi.

DANIŞTAY: USULSÜZLÜKLER BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR

Danıştay 8. Dairesi, tespit edilen usulsüzlükleri ayrı ayrı değil, yatay geçiş sürecinin bütünü içinde değerlendirdi. Üniversitenin tanınırlığına ilişkin sorun, kontenjanın artırılması, başvuruların erken sonuçlandırılması, değişikliğin yeniden duyurulmaması ve başarı sıralaması yapılmaması birbirini tamamlayan ihlaller olarak gösterildi. Kararda, "Somut olayda, sistemli, organize, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı mahiyetindeki ağır ve ciddi ihlaller var. Elde edilen hukuki durum, kamu düzenini ve kamu yararını tehdit eder nitelikte." değerlendirmesine yer verildi. Danıştay, İmamoğlu'nun yatay geçiş işleminin açık hataya dayalı olarak tesis edildiği sonucuna vararak, işlemin aradan 35 yıl geçmesine rağmen geri alınabileceğine hükmetti.