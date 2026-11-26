İZSU Genel Kurulunda içme suyunda konutlarda yüzde 63 işyerlerinde yüzde 70'e varan indirim öngören önerge kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından, "İzmirlilere verdiğımız sözü tuttuk. Su tarifelerimizde yüzde 70'e varan indirim kararı aldık. İzmir, 1 Ocak 2027 tarihinden itibarıyla suyu en uygun fiyata kullanan büyükşehir oluyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

A Habar'e konuşan Tugay, seçildiğinden beri İzmir'in önemli sorunları için çalıştığını yeni dönemin ise uzun yıllardan beri çözüm bekleyen pek çok konunun masaya yatırılıp hızlıca çözüm üretildiği bir dönem olacağını kaydetti. Hükümetin İzmir'e yaklaşımına ve geçmişte yaşanan sorunlara ilişkin, "Önce bazı bakanlarımızla görüştüm, sonra Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Onlardan hissettiğim şey şuydu: İzmir'e çok daha fazla ilgi göstermek, sorunlarıyla çok daha yakından ilgilenmek ve sorunlarını çok daha hızlı bir şekilde çözmek için yerel yönetimle uyum içerisinde çalışmak istiyorlardı" diye konuştu. Muhalefetin mantıksız engelleme çabası yürüttüğünü vurgulayan Tugay, İzmir'in hayrına pek çok karara itiraz edildiğini davalar açılarak sürecin durdurulması gibi pek çok durumla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör