Emine Erdoğan: Şiddetin hiçbir türüyle bir arada yaşamayı kabul edemeyiz. Zira şiddet, bilhassa kadına yönelik şiddet, bir canın incindiği yerden bütün insanlığı yaralar. Kadına kalkan her el, bütün bir toplumu derinden sarsar. İşte bu nedenle insan onurunu korumak, kadınıyla erkeğiyle hepimizin ortak meselesidir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, devletimizin kararlılığı etrafında toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kadına yönelik şiddet yalnızca bir bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlerimize saldırıdır. Şiddeti doğuran anlayış, eylem ve dil ile mücadelemiz sıfır tolerans ilkesi ile sürecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Kadına yönelik şiddet; coğrafyaları, kültürleri, ekonomik ve sosyal farklılıkları aşan küresel bir insanlık meselesidir. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın bir kadının şiddete maruz kalması, insanlığın ortak vicdanında açılan bir yaradır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör