Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu:

Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Şiddet sadece kadına el kaldırmak değildir. Kadını sırf cinsiyeti nedeniyle hor görmek bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür. Kadınları sosyal hayattan, eğitimden yoksun bırakmak bir şiddet türüdür. Kadınlar üzerinde inancı, kutsal değerleri, hayat tarzı veya kılık kıyafeti sebebiyle psikolojik baskı kurmak bir şiddet türüdür. Şiddetin şekli değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, gerekçesi olamaz.

Biz 'Şiddete sıfır tolerans' derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor, şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bizim mücadelemiz, kadını değersiz gören, emeğini, alın terini yok sayan, kadınlık onurunu zedeleyen anlayışlardır. Şiddetin ortaya çıkmasını engellemeye dönük bütün politikalara ne kadar önem veriyorsak, şiddeti doğuran zihniyetle, ayrımcılıkla, istismarla, eşitsizlikle mücadeleyi de kadına yönelik şiddetle mücadelemizin asli unsuru olarak görüyoruz. Siyasi hayatı boyunca daima kadınlarla yol yürümüş, en başta eşi ve kızları olmak üzere hep kadınların desteğini görmüş, her platformda kadınların haklarını cesaretle savunmuş ve bu süreçte kimi zaman haksız eleştirilere maruz kalmış bir siyasetçi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.

Kadın haklarında ve şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu devreye aldık. Cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık. Kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. Alo 183 hattı ve KADES uygulaması günün her saati şiddet mağduru kadınlara hizmet veriyor. Halen çözmemiz gereken meseleler olduğunu biliyoruz. Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil, diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız. Kadınların hak, fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanarak ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın öncüsü olduğu 'Haydi Kızlar Okula' gibi kampanyalarla kız çocuklarının fırsat eşitliğini hakiki manada temin ettik. Başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, iş hayatına, ekonomiye ve siyasete katılımında ciddi başarılar yakaladık. İnşallah durmadan, dinlenmeden çalışarak hedeflerimize ulaşacağız.





MUHALEFETE: SİYASET YOKUŞ YAPMA YERİ DEĞİL



Burada son 40 yılda en çok anneleri, kadınları etkileyen, onların yüreklerini dağlayıp yangın yerine çeviren terör belasını bertaraf etmeye dönük çabalarımıza parantez açmak istiyorum. Cumhur İttifakı olarak 2 yıl önce başlattığımız terörsüz Türkiye projemizde önemli mesafe aldık. Hakurk'ta 14 mağara daha boşaltıldı. İzleme komisyonumuz çalışmalarına başlayacak. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı devlet ciddiyetiyle atıyoruz. İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nı önce terörsüz Türkiye, ondan sonra da terörsüz bölge ile taçlandırmak istiyoruz. Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin; anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin; fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında gök ekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Biz, Türkiye, 2.3 trilyon dolarına ve on binlerce canına mal olan bu musibetten bir an önce kurtulsun istiyoruz.

Ama biz halisane niyetlerle hareket ettikçe bakıyorsunuz öte tarafta kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, çözümü engellemeye çalışıyor. Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz. Maalesef burada terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Siyaset yokuş yapma değil, sorunlara çözüm üretme yeridir.

Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur. Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz. Süreç başarıya ulaşırsa hepimiz kazanırız.



AK PARTİ'YE KATILAN BAŞKANLARLA FOTOĞRAF

Başkan Erdoğan programın sonunda bir süre önce AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'la bir araya geldi.



EN KÜÇÜK ŞÜPHEYE MAHAL YOK

Sadece 12 gün arayla Malatya ve Eskişehir'de yaşanan elim askeri helikopter kazalarının araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. İnceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yapılacaktır. Şehitlerin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabır diliyor, taziyelerini sunuyorum. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Rabb'im kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin, onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör