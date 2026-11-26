Şehit aileleri Antalya'da buluştu: Bu milleti yenemezsiniz
15 Temmuz Derneği tarafından Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'nda şehit yakınları bir araya geldi. Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım katıldı. Vali Şahin, Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan bir olayı anlatarak, Fransız bir gazetecinin karşılaştığı çocukların hikâyesinden hareketle "Bu milleti yenemezsiniz" sözünün tarihe geçtiğini söyledi. Şahin, aynı iradenin 15 Temmuz'da da ortaya konulduğunu vurguladı. Buluşmada 'Asırlık Gece' filminin galası da gerçekleştirildi. Katılımcılar 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'i konu alan 'Asırlık Gece' filmini izledi.
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