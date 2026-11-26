İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile 4 kişi tutuklanmıştı. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelenmiş, 22 şüpheli 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış, 15'i tutuklanmıştı. Üçüncü dalga operasyon ise 26 Haziran 2026'da gerçekleştirilmişti. Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

DAVADA TANIK ULUSOY KONUŞTU: GÜNLÜĞÜ 20 BİN ŞEKLİNDE TOPLAM 180 BİN TL ALDIM"

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle konferans salonunda görülen duruşmaya Özgür Kabadayı'nın da aralarında olduğu 11 tutuklu sanık katılırken, müştekiler ile avukatları da hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen Mutlu Ulusoy ise salonda hazır bulundu.

Şile Bezi Festivalinde sunucu olan tanık Mutlu Ulusoy; "ben festivalde günlüğü 20 bin lira olacak şekilde toplam 180 bin lira olarak anlaştık. Ücretim festival bitiminde Koşan Adam tarafından nakit ödendi. Şile Belediyesinde 25 günlük bir görev yaptım. Benim belediyeye işe girişim 25 günlük falan yatan maaşım 20'li rakamlardı denedik yapamadım ve istifa ettim. Böyle işler bana Koşan Adam Firma tarafından Berkant beyden geliyordu. İş oldukça sunum kısmını bana paslamaya çalışıyordu. Ben yetki belgesini festival alanında imzaladığımı hatırlıyorum. Engin Şenyurt tarafından gelen para hakkında bilgim yok ben sadece Özgür beyden yardım istemiştim. Arif Sevik'i Şile Bezi Festivali organizasyondan sorumlu olarak biliyorum. Savcıya ifade verene kadar Sur Müziği hiç duymadım" dedi.

Tutuklu sanık Berkant Acil'in Çatalca'da çalıştık kimin belediyeye fatura kestiğini biliyor musun sorusuna cevap veren tanık Ulusoy; "hayır bilmiyorum" dedi.

BERKANT ACİL İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve asistanı Yeliz Kaya, iş insanı Murat Özdemir, Arif Sevik ile Tonguç Çoban'ın tahliyesine, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı, Evren Buçan ve Tuncay Tolga Özçakmak'ın ise tutukluluk hallerinin devamını karar verdi. Duruşma 15 Şubat'a ertelendi.