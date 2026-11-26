Son Dakika | MİT siber casusluk şebekesini çökertti: Savunma sanayisi, kamu kurumları ve internet ağlarını hedef aldılar

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğü belirlenen siber casusluk şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. MİT 'in yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarına sızmayı hedefleyen 2 kişi tespit edildi.

ANKARA VE İSTANBUL'DA AĞLARI HARİTALANDIRDILAR

MİT'in yakın takibe aldığı şüphelilerin, özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak kendilerine verilen güzergâhlarda dolaştıkları belirlendi. Şüphelilerin özellikle Ankara ve İstanbul'da Wi-Fi ağlarını haritalandırarak hedef alınabilecek kablosuz ağlara ilişkin veri topladıkları tespit edildi.

SON DAKİKA: MİT siber casusluk şebekesini çökertti | Video