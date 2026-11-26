Son Dakika | MİT siber casusluk şebekesini çökertti: Savunma sanayisi, kamu kurumları ve internet ağlarını hedef aldılar
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesini çökertti. Ankara ve İstanbul’da Wi-Fi ağlarını haritalandırarak istihbarat topladıkları belirlenen 2 şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğü belirlenen siber casusluk şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. MİT'in yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarına sızmayı hedefleyen 2 kişi tespit edildi.
ANKARA VE İSTANBUL'DA AĞLARI HARİTALANDIRDILAR
MİT'in yakın takibe aldığı şüphelilerin, özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak kendilerine verilen güzergâhlarda dolaştıkları belirlendi. Şüphelilerin özellikle Ankara ve İstanbul'da Wi-Fi ağlarını haritalandırarak hedef alınabilecek kablosuz ağlara ilişkin veri topladıkları tespit edildi.
SON DAKİKA: MİT siber casusluk şebekesini çökertti | Video
Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.