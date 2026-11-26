Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 2 saat 20 dakika süren kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

2. Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda kaydedilen somut ilerlemeler ve mevcut durum değerlendirilmiş; Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde yürütülen çok boyutlu faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.

3. Organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadelede gelinen aşama ele alınmış; vatandaşlarımızın huzurunu, esenliğini, can ve mal güvenliğini hedef alarak kamu düzenini bozmaya çalışan yapılara hiçbir surette müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiştir.

4. Komşularımız Suriye ve Irak ile çok boyutlu iş birliğimizin her alanda ilerletilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Türkiye'nin, müşterek coğrafyamızda güvenli, istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin inşa edilmesi vizyonuyla çalışmaya devam edeceği belirtilmiştir.

5. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin meselelerde diyalog ve diplomasiyi esas alan yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımını muhafaza edeceği kaydedilmiş; bununla birlikte, milletimizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki tavizsiz duruşun sürdürüleceği vurgulanmıştır.

6. Türk Devletleri Teşkilâtı'nın dönem başkanlığı vazifesini kardeş Azerbaycan'dan devralan Türkiye'nin; Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmeye ve iş birliğini geliştirmeye matuf çabaları daha da ileri taşıyacağı ifade edilmiştir.

7. İsrail Yönetimi'nin Filistin, Lübnan ve Suriye'yi hedef alan işgal ve ilhak politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı belirtilmiş; barışın tesisine yönelik süreçlerde inisiyatif alan tüm aktörler, yükümlülüklerine rağmen hukuk tanımazlıkta ısrar eden İsrail Yönetimi karşısında daha kararlı bir tutum sergilemeye davet edilmiştir.

8. Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarına ilişkin son gelişmeler ve mevcut durum ele alınmış, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de sirayet etmesinden duyulan endişe dile getirilmiş; Türkiye'nin, küresel güvenlik ve istikrar bakımından elzem olan barış ortamının bir an evvel tesis edilmesi için ilgili tüm taraflar nezdindeki temaslarını sürdüreceği kaydedilmiştir.

9. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmalar ile bu alanda katedilen mesafe değerlendirilmiş; Türkiye'nin, kardeş Libya halkının huzur ve refahı için gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör