Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su yönetimi, Sayıştay'ın denetim raporuyla mercek altına alındı.

SUYUN YÜZDE 33,33'Ü KAYIP

Sayıştay raporunda, içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki kayıpların mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde olduğu tespit edildi. Rapora göre ASKİ'nin 2025 yılında sisteme verdiği 560 milyon 287 bin metreküp suyun 186 milyon 717 bin metreküpten fazlası (yüzde 33,33) kayıp olarak kayıtlara geçti. Fiziki kayıpların önemli bölümünü içme suyu temin ve dağıtım hatları ile abone bağlantılarında meydana gelen kaçaklar oluşturdu. Bu kalemde 144 milyon 644 bin metreküp suyun kaybolduğu tespit edildi. Raporda ayrıca kullanım süresi 10 yılı aşmış yaklaşık 1,4 milyon su sayacının bulunduğu ve sayaçlardaki ölçüm hatalarının idari kayıpların önemli nedenlerinden biri olduğu belirtildi. Her 100 metreküp suyun 25,82 metreküpünün dağıtım hatları ve servis bağlantılarındaki kayıplar nedeniyle gelir getirmeden ve kullanılmadan kaybolduğu kaydedildi.

SU KESİNTİLERİ

Su kayıp-kaçak oranının mevzuat sınırının üzerinde olması başkentteki altyapı yönetimini de yeniden gündeme taşıdı.

YÜZDE 3 BİN ARTIŞ

Mansur Yavaş'ın 2019 yılında su faturalarını düşürme vaadiyle yürüttüğü seçim kampanyası, aradan geçen yıllarda yapılan fiyat artışlarıyla yeniden gündeme geldi. 2019 yılında metreküpü 5 TL olan suyun fiyatı, 156,19 TL'ye kadar yükseldi. Böylece suyun metreküp fiyatında yaklaşık yüzde 3.024'lük artış yaşandı.





3 KAT PAHALI SU

Ankara'daki yüksek su fiyatları, diğer büyükşehirlerle yapılan karşılaştırmada da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. AK Partili belediyelerin yönettiği Kayseri'de suyun metreküp fiyatı 45,82 TL, Trabzon'da 54,52 TL, Malatya'da ise 55,78 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara'da ise aynı miktar su için 156,19 TL ödeniyor. Buna göre Ankaralılar, Kayserililere kıyasla yaklaşık 3,4 kat, Trabzon ve Malatya sakinlerine kıyasla ise yaklaşık 2,9 kat fazla su parası ödüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör