Taşınmazları bir bir elden çıkarıyorlar
İzmir'de CHP'li ve Yeni Partili ilçe belediyeleri borç batağından kurtulmak için çareyi mülkiyetindeki taşınmazları satmakta buldu. İzmir'de ilçe belediyeleri mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmak için 'satana kadar devam' modelini devreye soktu. En son satış haberi Yeni Partili Kemalpaşa Belediyesinden geldi. Geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa edip Yeni Partiye geçen Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 29 taşınmaz satışa çıkarıldı. Muhammen bedelleri 1 milyon 970 bin TL ile 6 milyon 760 bin TL arasında değişen taşınmazların satış ihalesi 9 Aralık'ta yapılacak.
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