Tek bir kadının dahi mağduriyetine razı olmayız
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu belirten Ercan, "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Şiddetin temelinde kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışların bulunduğunu kaydeden Ercan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı. Kadına şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele aldıklarını belirten Ercan, 6284 Sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi mekanizmaların bu kararlılığın somut örnekleri olduğunu söyledi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın 2026-2030 dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyduğunu belirten Ercan, düzenlemelerin etkin uygulanmasının, mağdurların korunmasının ve adalete erişimin kolaylaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Öte yandan AK Parti Kadın Kolları il örgütleri Türkiye'nin dört bir yanında 25 Kasım için etkinlikler düzenledi.
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