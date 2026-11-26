Sanat, magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında "Fuhuş", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik elde edilen deliller üzerine harekete geçildi. Önceki süreçlerde ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlar da soruşturma dosyasına dahil edildi. Elde edilen bulguların sonucu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dün gece başlatılan operasyon kapsamında haklarında 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk, Murat Başoğlu, Murat Ceylan, İbrahim İzzet Özilhan, Muammer Kapucuoğlu, Burhan Karaca, Cem Güler, Pınar Bent, modacı Özden Cerrahoğlu, Cansu Taşkın, Işıl Işık Demir, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Onur Yüksel, Ceylan Kaya, Ufuk Gündoğdu, İlknur Şahin, Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Saghar Shojaei, Meltem Özkayan ve Seher Grothe Sevdişan oldu.

9 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Adli Tıp'ta örnek verilmesinin ardından şüphelilerden Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında şarkıcı Ceylan Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamındaki diğer 14 kişi ise ek ifadeleri alınmak üzere emniyete geri gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör