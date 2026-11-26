Üzerimizde büyük vazifeler var
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendislerine yönelik düzenlanan panelde konuştu. Bayraktar, ülkenin tam bağımsızlığında üzerlerine büyük vazifeler düştüğüne inandığını belirterek, "İnanın sizlerin yaptığı işlerle, gayretinizle, ruhunuzla bütün bu alanlar anlam ve kıymet buluyor. Tüylerimizi diken diken eden şey de sadece bu hangarlar, binalar, büyük tesisler değil, onun içinde taşınan ruh, gayret, emek, tam bağımsızlığımız, gök vatandaki serüvenimiz adına çekilen çile, çaba" ifadelerini kullandı.
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