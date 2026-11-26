Vatan size minnettar! Melek Filosu'nun komutanı afetlerde yüzlerce can kurtardı
Eskişehir’de düşen askeri helikopterde şehit olan 5 askerden geriye hüzünlü hikâyeleri kaldı. Şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün, yıllarca arama kurtarma görevlerinde hayat kurtardığı, helikopterin ise evine yalnızca 20 kilometre mesafede düştüğü öğrenildi
Eskişehir'de, önceki gün eğitim uçuşu için havalanan AS-532 tipi askeri helikopterin, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askere, dün Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Şehitler, bugün Eskişehir'de düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanarak toprağa verilecek. Şehitlerden geriye ise hüzünlü hikâyeleri kaldı.
AFETLERDE YÜZLERCE CAN KURTARDI
Düşen askeri helikopterde şehit olan 5 askerden Öğretmen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, görev yaptığı Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde düşen helikopter ya da uçak olursa, arama kurtarma ekiplerini koordine ediyordu. Çöl, bir önceki görev yeri Merzifon'da çağrı adı "Melek" olan 203'üncü Personel Kurtarma Filosu'nun komutanı olarak Sinop'taki sel, Hatay Depremi, Karadeniz'de gemi batığı gibi pek çok kurtarma operasyonuna katıldı. Önceki gün ise 3 ayda bir zorunlu olan harekât hazırlığı kapsamında gece görüş gözlüğü eğitimi için ekibiyle birlikte havalanmıştı. Öğretmen eşi acı haberi, Öğretmenler Günü'nde aldı. Helikopterin ters bulunması ise vertigo şüphesini gündeme getirdi.
ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLMUŞTU
Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan (45) evli ve 3 çocuk babasıydı. Eşi Nesrin Demirhan 3'üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirmişti. Demirhan'dan geriye, helikopter düşmeden önce halatla sarkarken çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı eğitim fotoğrafı kaldı. Acı haber, askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle'de yaşayan annesi Bilgi Demirhan (63) ile babası Cengiz Demirhan'a (69) verildi.