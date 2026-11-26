Bartınlı ismi açıklamayan bir kişinin daire almak istediği için emlakçı Birol Şahin'e müracaat ettiğini, proje üzerinde gösterilen daireyi satın almak bir miktar kapora verdiğini, ama yaptığı araştırma da inşaat alanı olmadığını tespit ederek, dolandırıldığını belirtmesi üzerine harekete geçen Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri şafak baskını ile 2 kişiyi gözaltına aldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen KOM şubesi ekipleri yaptıkları araştırmada, Birol Şahin'in bir inşaat firmasının çalışanı gibi hareket ederek çeşitli kişilerle daire satışına ilişkin sözleşmeler yaptığı tespit edildi. Söz konusu kişinin, Zonguldak Belediyesi Yeni Parti Meclis Üyesi Şaban Yeten'in bilgisi dahilinde inşaat firma kaşesini kullanarak birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan inceleme sonucu toplamda 9 kişiden ne projesi ne de inşaat alanı olmayan daireleri satmak için 11 milyon 990 bin TL kapora alarak dolandırdıkları tespit edildi. Şahin ile Yeten tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör