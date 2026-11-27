Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Milli Eğitim ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na katıldı. Milli Eğitim Akademilerine 2026 ve 2027'de toplam 30 bin öğretmen adayı alınacağı hatırlatılarak alan bazlı kontenjan dağılımının bu hafta sonu paylaşılacağını açıkladı.

AKADEMİYE 15 BİN ADAY ALINACAK

Akademiye ilk kez alınan 10 bin öğretmen adayının, eğitimlerine geçen yılın bahar aylarında başladığını anımsatan Tekin, adayların uygulamalı eğitimlerini, yıllarını mesleğe vermiş öğretmenlerin yanında yaparak tecrübelerinden faydalandıklarını söyledi. Tekin, 10 bin öğretmen adayının şubat sonu itibarıyla eğitim süreçlerini tamamlayarak görevlerine başlayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında katıldığı etkinlikte, 2026-MEB-AGS ile akademiye katılacak öğretmen adayı sayısını 15 bin olarak açıkladığını anımsatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu yıl ÖSYM ile atama takvimini ve eğitim öğretiminin başlangıç takvimini de dikkate alarak AGS sınavlarının tarihiyle ilgili de değişiklik yaptık. Her yıl eylülde akademi eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın atamalarının gerçekleştirilebilmesi için Milli Eğitim Akademisi'ndeki süreci başlatabileceğimiz tarih açısından daha doğru olacağını düşündüğümüz şekilde 2027'de Milli Eğitim Akademisi Akademi Giriş Sınavı'nı mayıs ayında yapacağız. Yani mayıs ayında sınavı yapıp temmuz- ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip eylül ayında başlatıp, bir sonraki eylüle kadar eğitimleri devam edecek. Eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacak. Şu an akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanacak. 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 15 bin arkadaşımız, 2027 Akademi Giriş Sınavı ile de 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız yapıyor. Cumhurbaşkanımız 2 akademi sınavı ile ilgili olarak rakamları açıkladı. Diğerini zaten daha önce açıklamıştım."



REKOR ATAMA AK PARTİ DÖNEMİNDE

AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında yapılan yatırımlar öğretmen istihdamına da yansıdı. 2003'ten beri toplam 836 bin 551 öğretmenin ataması yapıldı. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 515 bin 253 olan resmî okullardaki öğretmen sayısı, 2024-2025 döneminde 1 milyon 34 bin 564'e yükseldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise bu sayı 1 milyon 211 bin 799'a çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör