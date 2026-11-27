Proje yelpazesini Cibuti'den Honduras'a kadar dünyanın dört bir yanına genişleten TİKA'nın bu yılki faaliyet sayısı şu ana kadar 1624'e ulaştı. Başkanlık, 2025 yılında 1645 projeye imza atmıştı. Yıl sonuna kadar bu sayının aşılması bekleniyor.

BOSNA'YA BÜYÜK ESER

Başkanlığın bu seneki en çarpıcı projelerinden birine Bosna-Hersek'te imza atıldı. Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç'in mirasını yaşatan Aliya İzzetbegoviç Müzesi, TİKA tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve modern teşhir-tanzim çalışmalarıyla bambaşka bir görünüme kavuşarak yenilendi.

ECDAT MİRASINA VEFA

KKTC'de 1974'te katledilen şehit vatandaşların anısını yaşatan Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitleri Yeni Müze Binası da eylül ayında ziyarete açıldı. Ayrıca Sultan II. Abdülhamid Han'ın tarihi projesi olan Hicaz Demiryolu'nun Ürdün'deki Amman İstasyonu da aslına uygun biçimde restore ediliyor. Yerleşkede inşa edilen 3 katlı müze binası ile birlikte restorasyonun yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

FİLİSTİN, SOMALİ, PAKİSTAN...

Türkiye'nin yardım elini 170 ülkeye uzatan TİKA, bu yıl Filistin, Bangladeş, Honduras ve Pakistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde tarımdan eğitime kadar birçok farklı projeye imza attı. Filistin'deki üniversite öğrencilerinin eğitimi için televizyon stüdyosu açıldı, Pakistan'da tarım üreticilerine ekipman desteği sağlandı. Suriye Azez'de bilgisayar laboratuvarı yenilenirken, Somali'deki yetimhanelerin de altyapıları TİKA eliyle iyileştirildi. Bu ve benzeri sayısız faaliyete imza atan TİKA, özellikle gelecekte kendi ülkelerinin önemli temsilcileri olacak olan genç nesillerin kalbinde de yer edinerek önemli bir misyonu üstleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör