Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda birçok alanda önemli adımlar atıldığını belirtti. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan sosyal politikaların önemine dikkati çeken Göktaş, "Eser ve hizmet siyasetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda hastaneler, yollar, eğitimde köklü reformları hayata geçirdik ve gerçekten ülkemizin geldiği noktada eser ve hizmet siyasetinin yanında aynı zamanda sosyal politikalar alanında da emeklisiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, kadın haklarıyla Türkiye'ye devrimler getiren bir AK Parti var." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, toplantının ardından kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör