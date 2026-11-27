Ankara merkezli 12 ilde yasadışı bahis operasyonu
ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara merkezli olmak üzere Adana, Antalya, Osmaniye, Samsun, İstanbul, Sakarya, İzmir, Gaziantep, Kırıkkale, Muğla ve Trabzon'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 25 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, yasadışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlenirken, banka hesaplarında toplam 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. Ayrıca sosyal medya platformlarında yasadışı bahis reklamları yaparak haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşları yasadışı bahis sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları belirlendi.
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