Ersoy, Kırıkhan ilçesinde deprem sonrası restorasyonu tamamlanan Beyazıd-ı Bestami Türbesi'nde, kentin 6 ilçesinde onarımı bitirilen 20 tarihi eserin toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Ersoy, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir." diyerek sahip çıktığı kentte yürüttükleri çalışmaların kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Depremlerde Hatay'da bulunan 133 vakıf eserinin çeşitli derecelerde hasar aldığını hatırlatan Ersoy, "Depremden bu yana eserlerimizin 91 tanesinin restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık. Kalan 42 eserimizin bir bölümünü bu yıl sonuna kadar, geri kalanını ise 2027 yılı Mayıs ayına kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

Ersoy, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırırken kentin tarihi ve kültürel mirasını da koruyacaklarını ifade ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Çünkü bir mahallenin hafızası insanların yıllarca ibadet ettiği camidedir, kilisededir, ziyaret ettiği türbededir, alışveriş yaptığı çarşıdadır. Bugün burada yalnızca tarihi yapıların restorasyonunun tamamlanmasına değil, asırlardır yaşatılan manevi bir mirasın ihya edilmesine de şahitlik yapıyoruz. Bugün kente yeniden kazandıracağımız 20 tarihi eserin içinde 6 camimiz var. Camilerimizin yanı sıra Antakya'da 5 mahalle mescidimizi de ibadete açmış olacağız. Bu cami ve mescitlerimizin her birinin restorasyonunu, tarihi ve mimari özelliklerini koruyarak yaptık."

İSKENDERUN RUM KATOLİK KİLİSESİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Hatay'ın çok kültürlü yapısının ve birlikte yaşama kimliğinin önemli noktalarından biri olan İskenderun Rum Katolik Kilisesi'ndeki çalışmaların da tamamlandığını aktaran Ersoy, "Depremden hemen sonra kilisede Haziran 2023'te restorasyon çalışmalarını başlattık. Tarihi kiliseyi hem mimari kimliğini koruyarak hem de yapısal güvenliğini sağlayarak yeniden ayağa kaldırdık. Hatay'ın asırlardır farklı inançlara ev sahipliği yapan, birlikte yaşama kültürünü nesilden nesile aktaran bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu zenginliğin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını da tarihimize ve kültürel mirasımıza karşı duyduğumuz sorumluluğun bir parçası olarak görüyoruz. Bugün yeniden ibadete açtığımız kilisenin İskenderun'daki Rum Katolik cemaatine hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının yalnızca ibadethanelerle sınırlı kalmadığını, kentin ticari ve sosyal hayatında önemli yer tutan vakıf eserlerini de ihya ettiklerini vurgulayan Ersoy, Antakya'da Semerciler Camii ve Yeni Camii çevresindeki dükkanların da onarıldığını bildirdi. Yeni Camii'nin vakfiyesinde çarşı dükkanlarına ilişkin tarihi kayıtların yer aldığına dikkati çeken Ersoy, "Depremde büyük bölümü yıkılan Semerciler Camii'nin çevresindeki dükkanları da tekrar ayağa kaldırdık. Esnafın kepenk açabilmesi, Antakyalıların alışveriş için sokaklara dönebilmesi, şehrin gündelik hayatının toparlanması açısından da oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Depremden sonra Hatay'a 9,4 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Ersoy, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu, çalışmalarda emeği geçen Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline, mimarlara, mühendislere, uzmanlara ve ustalara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Antakya, Samandağ, Erzin, Kırıkhan, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerindeki 20 tarihi eserin açılışını gerçekleştirdi. Ersoy, daha sonra Beyazıd-ı Bestami Türbesi'ni ziyaret etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör