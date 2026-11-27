Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla birlikte katıldığını aktaran Fidan, "Şu anda bir olağanüstü, iki de olağan olmak üzere üç toplantı yaptık. Tabii daimi komitelerimiz var, onlar sürekli çalışıyorlar." dedi. Bakan Fidan, anlaşmanın imzalandığı andan itibaren en önemli hedeflerinin, ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi olduğunu vurgulayarak ittifakın emsallerine nazaran büyük bir hızla kurumsallaşmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Sivil karargah olan genel sekreterliğin kurulması ve askeri karargah olan müşterek askeri komutanlığın kurulması konusundaki bütün prensip kararlarının alındığını kaydeden Fidan, bugün komitenin çoğu kararı onayladığını, bazı konuların da bir sonraki komiteye bırakıldığını söyledi.

BİR SONRAKİ KOMİTEYE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



Hakan Fidan, bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağını duyurarak, kurumsallaşmayla alakalı sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu bulunduğuna işaret etti. Bölgesel konular ve sıkıntıları da gündeme getirme imkanı bulduklarını belirten Fidan, Körfez'de devam eden problem ve müttefik Suudi Arabistan'ın Husilerden kaynaklı yaşadığı tehdidin nasıl evrildiğinin yanı sıra ABD ve İran arasında yürüyen müzakerelerin ne şekilde evrileceği ve olumlu sonuçlanması için neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü kaydetti. Fidan, Ukrayna başta olmak üzere, başka konuları da komite toplantısında ve ikili görüşmelerde ele aldıkları bilgisini verdi. "Burada ülkelerin kendi imkanlarını bir araya getirerek sadece askeri imkanlarını değil, savunma sanayisindeki imkanlarını da bir araya getirerek daha fazla ortaya güç çıkarması, etki çıkarması ve barışa ve istikrara daha büyük bir katkı sağlaması bu ittifakın en büyük amacı." diyen Fidan, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığıyla bu konuda mükemmel bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizdi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mekke İttifakı için ortaya koyduğu iradenin diğer liderler tarafından da paylaşıldığını vurgulayarak, üye olmak isteyen diğer ülkelerle ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında da önemli görüşmeler yaptıklarını ve birtakım prensip kararlar aldıklarını dile getirdi.