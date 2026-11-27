Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut vefat etti. Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un vefatını İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajıyla duyuruldu. Mesajda, Ali Kemal Hut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Erdoğan, 24 Ekim 2026'da tarihî Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek eski hocası Ali Kemal Hut ile bir araya gelmişti. Hocasının vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınlayan Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam'a önemli hizmetlerde bulunduğuna şahitlik ettiğim, kendilerinden ders alma feyzine eriştiğim muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ali Kemal hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" ifadesini kullandı. Bu arada, Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı'nın duyurusuna göre Hut'un cenaze namazı bugün cuma namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak. Merhum, namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör