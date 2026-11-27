Almanya'nın Mainz kentinden yayın yapan ZDF, "Sınır Tanımayan Cinayet" adlı üç bölümlük belgeselinde İstanbul'da Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yer verdi. Bir araç içinde silahlı kişilerin röportaj verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.