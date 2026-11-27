CHP'li vekilden COP31 teşekkürü: Ben bu kadar düzenli organizasyon görmedim
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği süreci için teşekkür etti. Organizasyonun, sonuç bildirgesiyle ilgili yaşanan süreç üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını, bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini ifade eden Erol, "Bu işler öyle çok da siyaseten değerlendirilecek işler değil. Ben CHP'de yaklaşık 10 tane kurultay organizasyonu yaptım. Bizim kurultaylarımız bile çok dar sayıda olduğu halde bu kadar düzenli, bütün detayları düşünülen bir organizasyon görmedim" dedi.
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