Fon soruşturmasında 1 tutuklama! Kemal Akkaya’nın ev hapsi devam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklanıp, 3’üne adli kontrol uygulandı. Akkaya ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AKKAYA'NIN EV HAPSİ DEVAM EDİYOR
Bulls Yatırım Başkanı Kemal Akkaya, gözaltına alındıktan sonra 23 Eylül 2026 tarihinde "yurtdışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. 7 Kasım 2026'da tekrar gözaltına alınan Kemal Akkaya 10 Kasım'da "ev hapsi" şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ekim ayında ise Akkaya'nın mal varlıkları ve finansal işlemleri üzerine tedbir kararı konulmuştu.