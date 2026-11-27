Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyetin Ankara temasları dünya medyasında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hafter'i kabul etmesine de atıfta bulunulan haberlerde "Doğu Akdeniz'de yeni sayfa" yorumları yapıldı. Ankara'nın hedefinin yılladır ikiye bölünmüş halde olan Libya'yı birleştirmek olduğu hatırlatılan haberlerde Türkiye ile Libya arasında varılan Deniz Yetki Anlaşması'nın da Doğu Akdeniz'de büyük etkiler yapacağı belirtildi.

İsrail merkezli Times of Israel, görüşmelerin ardından ilişkilerde yeni bir dönemin kapısının aralandığına dikkat çekti.

Atina merkezli Politica, Türkiye'nin Libya'daki hamlesini "Atina için hazırlanan fatura" sözleriyle yorumladı.

İsrail merkezli i24NEWS, Ankara- Hafter yakınlaşmasının bölgesel ittifakları değiştirebileceğine dikkat çekti.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, "Türkiye, Muammer Kaddafi rejiminin 2011'de devrilmesinin ardından yaşanan çatışmalarda başlangıçta Hafter'in rakibi olan Trablus merkezli yönetimi destekledi, ancak o zamandan bu yana ilişkiler önemli ölçüde gelişti" ifadelerini kullandı.

Yunan Proto Thema gazetesi ziyareti, "Erdoğan'ın daveti üzerine Hafter Ankara'da: Mavi Vatan ve birleşik Libya görüşmelerin merkezinde" başlığıyla duyurdu.

Fransa merkezli RFI, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Halife Hafter'i Ankara'da kabul etmesini, Türkiye'nin Libya'nın doğusuyla ilişkilerini geliştirme çabasının bir parçası olarak ele aldı. Haberde, Ankara'nın Libya'da dengeli ilişkiler kurmaya çalıştığına işaret edildi.

ABD merkezli Al Monitor, Ankara'daki temasları Türkiye'nin Libya'da siyasi birlik sağlanmasına yönelik girişimleri kapsamında değerlendirdi.

Katar merkezli Al Jazeera, Hafter'in ziyaretini Türkiye'nin Libya'daki rakip tarafları bir araya getirme çabaları olarak değerlendirdi. "Ankara kendi diplomatik girişimini geliştirebilir" denildi.



LİBYA POLİTİKASI ADIM ADIM YÜRÜTÜLDÜ

Türkiye'nin yıllardır net şekilde ortaya koyduğu Doğu Akdeniz politikası kapsamında özellikle Libya ile ilişkilerde yaşanan gelişmeler dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor. Ankara, emperyalist emellere geçit vermedi. Hükümetin, muhalefetin "Libya'da ne işimiz var" söylemlerine rağmen sürdürdüğü politika Türkiye'nin Mavi Vatan'da elini güçlendirdi. İşte süreçte öne çıkan detaylar:

AVRUPA-İSRAİL EKSENİ

Fransa ve İtalya gibi Batılı ülkeler emperyalist çıkarları kapsamında Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'yi 2011'de iktidardan devirdi.

Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından petrol zengini ve Akdeniz açısından jeopolitik önemdeki Libya büyük bir kaosa süreklendi ve bölünmenin eşiğine getirildi.

Batı'nın amacı belliydi: Bölgede İsrail ve Yunanistan'ın çıkarlarını gözeterek kendi hegemonyalarını sürdürmek.

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter, Nisan 2019'da komutanı olduğu "Libya Ulusal Ordusu"na başkent Trablus'u ele geçirme emri verdi.

Türkiye, BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekledi.

Ankara'nın İHA-SİHA desteği ile Trablus düşmedi.

BÖLÜNME ENGELLENDİ

2020'den itibaren Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya Ulusal Ordusu arasında güç mücadelesi başladı ve ülke kâğıt üzerinde ikiye bölündü. Batıda Trablus, doğuda Bingazi yönetimi vardı.

Türkiye bu süreçte boş durmadı ve Ankara ile Libya'nın batısındaki yönetim arasında 2019'da imzalanan ve Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, İsrail ve Avrupa Birliği tarafından reddedilen deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmaya varıldı.

2025'te Türkiye'nin, Hafter'in kalp rahatsızlığı geçirdiği istihbartının ardından harekete geçtiği ileri sürüldü. Ankara'nın yardım eli sonrası Hafter sağlığına kavuştu ve ilişkilerde düzelme başladı.

Türkiye vakit kaybetmeden Trablus ile Bingazi yönetimlerini aynı masada bir araya getirmeye başladı.

Türk yetkililer, Libya'daki temaslarını artırdı ve Libya'nın bölünmesi engellendi.



BÖLGENİN SEYRİ DEĞİŞTİ

20 Ekim 2026 tarihinde Hafter yönetimi, Türkiye ile Trablus hükümetinin 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na Meclis'te onay verdi. Bu onay İsrail-Yunanistan ve Avrupa ülkelerinde şok etkisi yaptı.

Nitekim önceki gün Hafter ve beraberindeki heyetin Ankara'ya ziyareti, "Türkiye, Libya'da dengenin merkezinde" şeklinde yorumlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör