Son dakika ... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda " Halk TV 'yi Fonlama Operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.

ECE ÜNER VE EŞİNE AYLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRA ÖDEME İDDİASI

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma sağlanarak gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları üzerinden Bustech firmasına yüzde 12 ila 14 oranında komisyon karşılığında naylon fatura düzenlettirildiği belirtildi. Düzenlenen faturalar karşılığında firmalara verilmesi gereken çeklerin ise Halk TV'nin kasasında ele geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bustech firmasına hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan elden çekildiği, Halk TV spikeri Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmî ödeme yapılarak talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı iddia edildi.

PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN HALK TV'YE PARA AKIŞI

Soruşturma kapsamında firari patron Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 yılında İzmir'de paravan olarak kurdurulduğu ve rüşvet karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım ve Bakım Daire Başkanlığından ihale almasının sağlandığı öne sürüldü. Şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, Mahiroğlu'nun diğer şirketleri ve şahsi hesaplarının yurt içi ve yurt dışı para transferleriyle fonlandığı, gerçekleştirilen ödemelerin kısa süre içerisinde birden fazla kez hesaplar arasında dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.