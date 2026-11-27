Son dakika | Halk TV’yi fonlama soruşturmasında üçüncü dalga! Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu gözaltında
Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Halk TV’yi fonlama soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Halk TV spikeri Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu’nun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ece Üner ve eşine aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmî ödeme yapıldığı ve bu ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı ileri sürüldü.
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Halk TV'yi Fonlama Operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.
Üçüncü dalga operasyonda 12 şüpheli hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "Rüşvet", "İhaleye fesat karıştırma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltı talimatı verildi.
ECE ÜNER VE EŞİNE AYLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRA ÖDEME İDDİASI
Soruşturma kapsamında mercek altına alınan Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma sağlanarak gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları üzerinden Bustech firmasına yüzde 12 ila 14 oranında komisyon karşılığında naylon fatura düzenlettirildiği belirtildi. Düzenlenen faturalar karşılığında firmalara verilmesi gereken çeklerin ise Halk TV'nin kasasında ele geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bustech firmasına hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan elden çekildiği, Halk TV spikeri Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmî ödeme yapılarak talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı iddia edildi.
PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN HALK TV'YE PARA AKIŞI
Soruşturma kapsamında firari patron Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 yılında İzmir'de paravan olarak kurdurulduğu ve rüşvet karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım ve Bakım Daire Başkanlığından ihale almasının sağlandığı öne sürüldü. Şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, Mahiroğlu'nun diğer şirketleri ve şahsi hesaplarının yurt içi ve yurt dışı para transferleriyle fonlandığı, gerçekleştirilen ödemelerin kısa süre içerisinde birden fazla kez hesaplar arasında dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.
RÜŞVETİN FOTOĞRAFLARI DOSYAYA GİRDİ
Gizli tanık ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanlarına göre, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla 2021 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesindeki ihale süreçlerinden sorumlu daire başkanları, müdürler ve personele rüşvet verildiği ileri sürüldü. Bu yöntemle araç bakım, onarım ve temizlik işlerine ilişkin usulsüz ihaleler alındığı iddia edildi. İhale ve hakediş ödemeleri süreçlerinde Mahiroğlu'nun talimatıyla sorumlu kişilere elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği, rüşvetlere ilişkin fotoğrafların, para miktarlarının ve teslim yerlerinin HTS ve baz kayıtları ile etkin pişmanlık beyanları doğrultusunda tespit edildiği bildirildi.
HALK TV'NİN KALKAN OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASI
Naylon fatura ve gerçekte olmayan işlemler karşılığında alınan çeklerin benzer ödemeler yoluyla aklanmaya çalışıldığı, Halk TV'nin ise bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı ileri sürüldü.