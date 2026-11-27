Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğu, tutukluluğun makul süreyi aştığı, soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlandığı ve tutukluluk incelemelerine ilişkin usul güvencelerinin yerine getirilmediği yönündeki iddialarını içeren bireysel başvurusunu reddetti. İmamoğlu'nun tutuklama nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddiası da AYM tarafından reddedildi.

DOSYAYI İNCELEDİLER

İmamoğlu başvurusunda, tutuklama tedbirinin hukuki olmadığını ve tutukluluğun makul süreyi aştığını ileri sürdü. Soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlandığını savunan İmamoğlu, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığı iddiasını da gündeme getirdi. Tutukluluk incelemesi sonuçlarının kendisine tebliğ edilmediğini ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yaptığı itirazın incelenmediğini belirten İmamoğlu, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi, söz konusu hak ihlali iddialarına ilişkin yaptığı inceleme sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun bireysel başvurusunu reddetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör