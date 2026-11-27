İzmir Körfezi’nde temizlik başlıyor
ÇEVRE yatırımlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kurum, İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğinin başlatılacağını duyurdu. Dijital ikiz ve modelleme çalışmalarıyla körfezdeki sorunun tüm yönleriyle tespit edildiğini belirten Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yol haritasının oluşturulduğunu ifade etti. Kurum, "İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz" diye konuştu.
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