‘Karabağ Zaferi, Türk dünyasının en büyük zaferlerinden biri’
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 6. yıldönümü dolayısıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 'Karabağ Zafer Günü' programı düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü işbirliğinin göstergesi olduğunu belirterek, "Karabağ Zaferi sadece Azerbaycan'ın değil, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin de ötesinde Türk dünyasının kazandığı en büyük zaferlerden bir tanesidir. Türk dünyasında yeni bir şahlanış, bir uyanış dönemi de başlamıştır" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, "Bu "Zafer Türk'ün zaferidir" diye konuştu.
Haber Girişi