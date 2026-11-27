Kurtulmuş, Sidney'de UID'i ziyaret etti: Avustralya'da güçlü bir Türk toplumu var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'da güçlü bir Türk toplumu bulunduğuna dikkat çekti. MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında Avustralya'da bulunan Meclis Başkanı Kurtulmuş, temaslarını sürdürüyor. Uluslararası Demokratlar Birliği'ni (UID) ziyaret eden ve UID Sidney Başkanı Abdülkadir Sula'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Avustralya'da güçlü bir Türk toplumunun bulunduğunu, burada her alanda çalışma yapmanın önemli olacağını vurguladı. UID'nin sadece Avustralya'da değil Türk toplumunun bulunduğu her yerde faaliyet gösterdiğini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşların taleplerinin Türkiye siyasetinde karşılık bulması açısından UID'nin hizmetlerinin önemli katkı sunacağını söyledi.

Kurtulmuş temasları kapsamında Yeni Güney Galler Parlamentosu'nu da ziyaret etti. Yeni Güney Galler Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Greg Piper tarafından parlamento binasına gelişinde karşılanan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin onuruna Piper tarafından öğle yemeği verildi. Kurtulmuş, Sidney kentinde Hyde Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Parlamento heyetiyle fotoğraf çektiren Kurtulmuş, ardından yine Hyde Park'ta bulunan Anzak Anıtı'nı ziyaret etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör