MİT’ten siber casusluk şebekesine operasyon
Yakın takibe alınan şüphelilerin, özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da Wi-Fi ağlarını haritalandırıp hedef alınabilecek kablosuz ağlara ilişkin veri topladıkları tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde Ankara'da kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve yabancı ülke misyonlarının çevresinde çalışma yürüttüklerini itiraf ettikleri belirtildi. Şüpheliler, kendilerine verilen talimatların sosyal medya platformlarında yayımlanan iş ilanları üzerinden iletildiğini, yürüttükleri faaliyetler karşılığında ise kripto para aracılığıyla ödeme aldıklarını anlattı. MİT tarafından yürütülen araştırmalar neticesinde, iki şüphelinin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğü belirlendi. Kritik kurumların iletişim altyapısını hedef alan siber casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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