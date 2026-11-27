NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye, son olarak Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-22 Kasım Tarihlerinde Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

COP Başkanlığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum üstlendi.

102 LİDER, 300'Ü AŞKIN BAKAN

'Uygulama COP'u' olarak tasarlanan zirve, Paris Anlaşması taahhütlerinin somut projelere dönüştürülmesini hedefledi.

102 lider, 300'ü aşkın bakan ve 100 binden fazla katılımcı Antalya'da ağırlandı.

Green Zone (Yeşil Alan) dahil ziyaretçi sayısı 1 milyonu aşarken Türkiye'nin misafirperverliği, dünyaya bir kez daha örnek oldu.

Başkanlık, küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı ve diğer uygulama önceliklerini öne çıkardı.

Zirve sürecinde Çin ile yaklaşık 15 milyar dolarlık yenilenebilir enerji mutabakatı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) beş yıllık 6 milyar dolarlık planı ve kalkınma bankalarıyla 5,1 milyar dolarlık anlaşmalar dahil olmak üzere 26 milyar doları aşan yatırım ve finansman paketleri açıklandı.

Türkiye'nin Murat Kurum başkanlığında başarıyla ev sahipliği yaptığı zirve sona erdikten sonra muhalefet kanadı eleştiri yapmaya başladı.

Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin eleştirilerini ve sorularını yanıtladı

"AB'YE ŞİRİN GÖZÜKECEĞİZ DİYE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN TALEPLERİNİ, İHTİYAÇLARINI GÖRMEZDEN GELEMEZDİK"

İklim diplomasisi tarihinin en uzun müzakeresini Antalya'da yönettiklerini belirten Kurum, yürüttükleri sabırlı diplomasi sayesinde COP31'de 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiğini ve yeşil dönüşümün en kritik halkası olan "elektrifikasyon" maddesine ise 81 ülkenin açık destek verdiğini bildirdi.

Kurum, çok boyutlu bir zirvenin tamamını yalnızca sonuç bildirgesiyle tartmanın insafla bağdaşmadığını vurgulayarak, "Yaşanan düğüm doğrudan doğruya COP mekanizmasının karar alma yapısından kaynaklanmaktadır.

Neredeyse bütün ülkeler aynı çizgide buluşmuşken tek bir tarafın itirazıyla metnin kilitlemesi, küresel sistemin kendi yapısal açmazıdır.

Üzerinde konuşulan çatı karar meselesinin özü de bundan ibarettir. Biz bütün tarafların kendi sesini bulabileceği dengeli taslaklar hazırladık." dedi.

Türkiye'nin zirvede kimsenin sözcüsü ve piyonu olmadığını dile getiren Kurum, "Biz AB'ye şirin gözükeceğiz diye diğer ülkelerin taleplerini, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin taleplerini, ihtiyaçlarını görmezden gelemezdik.

Belki de size doğru gelebilir. Sadece AB değil 196 ülkenin menfaatini gözetecek bir metin ortaya çıkarttık ama birileri 'Hayır sadece bizim dediğimiz olacak' dedi.

Buna izin vermedik, vermeyiz. Olay bu kadar net. COP ile ilgili konuşanlar COP tarihine bir baksınlar." değerlendirmesinde bulundu.

"ANTALYA KARARLARI OLARAK TARİH YAZDIK"

Kurum, bugüne kadar düzenlenen 31 COP zirvesinin sadece üçünde örtü karar kabul edildiğine, Glasgow'da, Şarm eş-Şeyh'te ve Belem'de alınan kararların hiçbirinin doğrudan uygulamaya yönelik olmadığına dikkati çekerek "COP31'de ise örtü karar üzerinde mutabakat sağlanamamış olsa da 46 ayrı uygulama kararı kabul edilmiştir. 46 karar, niye onlardan bahsetmiyorsunuz?

Uyum Fonu'ndan adil geçişe, kayıp ve zarar finansmanına kadar pek çok başlıkta, iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesi adına son derece önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Bunları, Antalya Kararları olarak iklim kriziyle mücadele tarihine yazdık." diye konuştu.

"ÇÖP DEYİNCE AKLIMIZA NE GELDİĞİ MALUM"

Görüşmeler sırasında bir milletvekilinin Karadeniz'de COP'a "çöp" denildiğini hatırlatan Kurum, "Karadeniz insanının zekasını, nüktedanlığını, hazırcevaplığını hepimiz biliriz ama çöp deyince bu ülkede aklımıza ne geldiği malum. Sizin belediyeleriniz. Bu sadece Karadeniz'in değil 86 milyonun malumudur." dedi.

"HİÇBİR ÜLKENİN DAYATMASINA BOYUN EĞMEDİK"

Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in COP31'e yönelik açıklamalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin müzakere masasında savunduğu tezleri görmezden gelen, Batı basınındaki değerlendirmeleri esas alan bu yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyorum. Türkiye'nin dış politikasını yabancı gazetelerin manşetleri üzerinden değerlendirmek, ana muhalefet makamının taşıdığı sorumlulukla bağdaşmaz. Biz Antalya'da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik.

Devletimizin haysiyetini, milletimizin hukukunu ve milli menfaatlerimizi sonuna kadar savunduk.

Başta Özgür Özel olmak üzere, her kim ne söylerse söylesin, bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı gayretle çalışacağız, mücadele edeceğiz."

KÜRESEL KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA BİRİKEN TIKANIKLIĞIN TEZAHÜRÜDÜR"

Konuşmasında dikkat çekici ifadeler kullanan Kurum, şöyle devam etti;

"Bakın, iklim diplomasisi tarihin en uzun müzakeresini Antalya'da yönettik. Yürüttüğümüz bu sabırlı diplomasi sayesinde zirvede tam 46 karar oy birliğiyle kabul edildi. Bugüne kadar COP31 zirvesinde sadece üçünde örtü karar çıkmış.



Bakın o savunduğunuz kararlar sadece üçünde çıktı. Glasgow'da, Şarm eş-Şeyh'te, Belém'de alınan bu kararların hiçbiri de, hiçbiri uygulamaya yönelik değil.



COP31'de ise örtü karar metni üzerinde mutabakat sağlanmamış olsa da 46 uygulama kararı kabul edilmiş.



Uyum fonundan adil geçişe, kayıp ve zarar finansmanından yine pek çok başlıkta iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesi adına son derece önemli kazanımlar elde edilmiştir.



Bunları Antalya kararları olarak iklim zirvesiyle yine kriziyle mücadelede tarihe yazdık. Tarih önünde bir kez daha vurgulamak isterim ki COP31'de çatı kararların çıkmaması küresel karar alma mekanizmalarında yıllardır biriken yapısal tıkanıklığın açık bir tezahürüdür."

"BİZ TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDUK"

"Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hem ortak evimiz dünyamızın yarınları hem de devletimizin ali menfaatlerini koruyarak daha adil bir dünya mücadelesinde bir kez daha tarihin doğru tarafında durduk. Biz bütün tarafların kendi sesini bulabileceği dengeli taslaklar hazırladık.



Herkesi kendisinden bir şey bulacağı bir metindir. Kürsüde yüksek sesle iklim krizi alarm veriyor diyenler konu mali sorumluluğa gelince taslaktaki kelimeleri cımbızla çektiler. Tabiri caizse ipe un sererek çözümden uzak durdular."

"BİZ KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ, BU ÜLKENİN BİR DURUŞU VAR"

"Şimdi bazıları çıkıp Brüksel ne dediyse o yapılmalıdır diyor. Kusura bakmayın, biz kimsenin noterliğini yapamayız.



Türkiye bu zirvede kimsenin sözcüsü olmadı, kimsenin piyonu da olmadı, olamaz. Bu çok net. Geçen de söyledim, değerli arkadaşlar, biz kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Milli menfaatlerimiz ve bu ülkenin bir duruşu var.



Ne yani gidip AB'nin dayatmasına boyun mu eğseydik? Ne yapsaydık, AB'nin her söylediği işle ilgili aracılık mı yapsaydık? Onun piyonu mu olsaydık? Biz AB'ye şirin gözükeceğiz diye diğer ülkelerin taleplerini bilhassa o gelişmekte olan ülkelerin taleplerini, ihtiyaçlarını görmezden gelemezdik. Belki bu size doğru gelebilir.



Sadece AB değil, 196 ülkenin menfaatini gözetecek bir metin ortaya çıkarttık. Ama birileri sadece bizim dediğimiz olacak dedi. Biz buna izin vermedik, veremeyiz. Olay bu kadar net, bu kadar net ve açıktır."