Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun davasında sanıklar 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor. 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs 2025'te görülen karar duruşmasında sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Birsen, Fuat, Maşallah ve Hediye Güran'a 3 yıl 6 ay; Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'a 3 yıl hapis cezası verildi. Adli süreçteki R.A.'ya 1 yıl 3 ay, M.G. ve İ.K.'ye ise 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Ancak kararın istinafa taşınmasının ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, 12 sanık ve 3 çocuk hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Bunun üzerine sanıklar ve çocuklar yeniden yargılanmaya başlandı.

Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstinafa taşınan anne, ağabey ve amcanın hapis cezaları Yargıtay tarafından da onanırken, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası ise eyleminin 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Bahtiyar, 'Nitelikli Kasten Öldürmeye Yardım'dan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.