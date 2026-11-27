Uyuşturucu ticareti, kullanımı ve fuhuşa aracılık suçlarını kapsayan soruşturmalar sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün operasyon düzenlendi. Soruşturmanın; "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" ile "Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarına ilişkin olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Yeni operasyon dalgasının bir ucu Yeni Parti'ye dokundu. "Mavi Vatan"a masal diyen Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

EVİNDE ESRAR BULUNDU

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Aras Tan'ın evinde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere ilişkin değerlendirmenin ve Aras Tan'ın hukuki durumunun, yürütülen adli işlemlerin tamamlanmasından sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör