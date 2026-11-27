Katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özgür Özel, kamuoyunda sıkça tartışılan "cumhurbaşkanı adayı" konusuna dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Adaylık sürecine dair net mesajlar vermek için gelecek haftayı işaret eden Özel, düzenleyeceği basın toplantısının ülke gündemini uzun süre meşgul edeceğini belirtti.

"O TOPLANTIYI HERKES BEKLESİN"

Kendisine yöneltilen cumhurbaşkanı adaylığı sorusu üzerine detay vermekten kaçınan Özel, şunları kaydetti:

"Gelecek hafta cuma günü Ankara'da, cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt verecek ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek çok önemli bir basın toplantısı yapacağım. Toplantının sürpriz etkisini şu an tüketmeyeceğim. O toplantıyı herkes beklesin. Sorunun tam cevabı orada."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör