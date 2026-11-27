SON DAKİKA! Gürcistan'daki Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı sonrası gözaltına alınan 16 Türk taraftar serbest bırakıldı
Son dakika: UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 siyah-beyazlı taraftar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda serbest bırakıldı.
Gelen son dakika haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 siyah-beyazlı taraftar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda serbest bırakıldı.