Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını açıkladı. İstanbul'da hayata geçirilen ilk kiralık sosyal konut modelinde ise 1071 konutun tamamlandığını belirten Kurum, "Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi. Kurum, e-Ruhsat sistemiyle yapı ruhsatı süreçlerinin 1 güne indirileceğini, stratejik noktalarda tam donanımlı sığınak inşaatlarının da başladığını kaydetti. Kurum, İstanbul'da yarısı bizden kampanyası ile 1 milyon 54 bin konutun yenilendiğini, 291 bin konutun dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yarısı Bizden Kampanyası'nın Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıklayan Kurum, "Sadece bu kampanya kapsamında 544 bin konutu dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kurum, İzmir Körfezi'nde temizlik çalışmalarının başlayacağını da duyurarak, "İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz, güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz" diye konuştu. Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

500 BİN KONUT 2028'E YETİŞECEK

Dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Kurum, TOKİ aracılığıyla son 24 yılda 1 milyon 770 bin konut ürettiklerini, 5 milyondan fazla vatandaşı güvenli yuvalara kavuşturduklarını söyledi. 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını belirten Kurum, "500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunuyoruz. Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık, deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz" dedi.

KİRALIK KONUTLAR ARALIK AYINDA

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen kiralık sosyal konut modelinin İstanbul'dan başlatıldığını kaydeden Kurum, 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutun tamamlandığını bildirdi. Kurum, "Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.





RUHSAT SÜRECİ 1 GÜNE İNİYOR

İstanbul'da tamamlanan 1071 sosyal kiralık konut, aralık ayında hak sahiplerine sunulacak. Kiralar 10 bin liradan başlayacak. 500 bin sosyal konut hedefinde 106 bin 914 konutun inşasına başlandığını açıklayan Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasının da 2027 sonuna kadar uzatıldığını duyrdu Yapı izin süreçlerini hızlandırmak için e-Ruhsat sistemini devreye aldıklarını açıklayan Kurum, belgelerin yüzde 30 oranında sadeleştirildiğini söyledi. Yeni sistemle bürokratik işlemlerin azaltılacağını belirten Kurum, "Devreye aldığımız e-Ruhsat sistemiyle, belgeleri yüzde 30 oranında sadeleştirdik. Ruhsat süreçlerini sadece 1 güne indireceğiz ve milletimizi beklediği sıcak yuvaya en hızlı şekilde eriştireceğiz" diye konuştu.





YARISI BİZDEN 2027'YE UZATILDI

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin rakamları paylaşan Kurum, kentte 1 milyon 54 bin konutun yenilendiğini, 291 bin konutun dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yarısı Bizden Kampanyası'nın Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıklayan Kurum, "Bu kapsamında 544 bin konutu dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.



EVİN GERÇEK DEĞERİ GÖRÜLECEK

Konut piyasasında şeffaflığı artırmak amacıyla Değer Bilgi Merkezi'ni hayata geçirdiklerini belirten Kurum, bu yıl İstanbul'da başlatılan uygulamanın 2027 yılı ortasına kadar 81 ilin tamamında devreye alınacağını bildirdi. Kurum, sistemle birlikte, vatandaşların satın alacağı veya kiralayacağı konutun özelliklerini ve gerçek piyasa değerini görebileceğini belirtti.



STRATEJİK NOKTALARA SIĞINAK

Türkiye'nin sivil savunma kapasitesini güçlendirecek yeni adımı da açıklayan Kurum, tam donanımlı sığınakların inşasına başlandığını bildirdi. Kurum, "Olağanüstü şartlara karşı ülkemizin sivil savunma kapasitesini güçlendirecek tam donanımlı sığınakların inşasına, kurumlarımızın belirlediği stratejik noktalarda başladık" dedi.



890 MİLYON AMBALAJ GERİ DÖNÜŞTÜ

Depozito Yönetim Sistemi kapsamında ekim ayı itibarıyla 890 milyondan fazla ambalajın ekonomik değere dönüştürüldüğünü açıklayan Kurum, sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla yılda 25 milyar ambalajın geri dönüştürüleceğini ve 30 milyar liralık ekonomik değer oluşturulacağını söyledi. Kurum, "Sistemimiz tam kapasiteye ulaştığında; yılda tam 25 milyar ambalajı geri dönüştüreceğiz, milletimize her yıl 30 milyar liralık değer kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör