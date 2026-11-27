Millî Güvenlik Kurulu (MGK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İki saat süren toplantıda Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde yürütülen çok boyutlu faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Toplantıdan sonra 9 maddelik yazılı açıklama yapıldı:

TERÖRLE MÜCADELE: PKK/KCKPYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve yurtdışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda kaydedilen somut ilerlemeler ve mevcut durum değerlendirilmiş; Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde yürütülen çok boyutlu faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE: Organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadelede gelinen aşama ele alınmış; vatandaşlarımızın huzurunu, esenliğini, can ve mal güvenliğini hedef alarak kamu düzenini bozmaya çalışan yapılara hiçbir surette müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiştir.

SURİYE VE IRAK'LA İŞBİRLİĞİ: Komşularımız Suriye ve Irak ile çok boyutlu işbirliğimizin her alanda ilerletilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Türkiye'nin, müşterek coğrafyamızda güvenli, istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin inşa edilmesi vizyonuyla çalışmaya devam edeceği belirtilmiştir.

DOĞU AKDENİZ'DE TAVİZSİZ DURUŞ: Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin meselelerde diyalog ve diplomasiyi esas alan yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımını muhafaza edeceği kaydedilmiş; bununla birlikte, milletimizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki tavizsiz duruşun sürdürüleceği vurgulanmıştır.

TÜRK DÜNYASI DAYANIŞMASI: Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığı vazifesini kardeş Azerbaycan'dan devralan Türkiye'nin; Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmeye ve işbirliğini geliştirmeye matuf çabaları daha da ileri taşıyacağı ifade edilmiştir.

İSRAİL'E KARŞI KARARLI TUTUM: İsrail yönetiminin Filistin, Lübnan ve Suriye'yi hedef alan işgal ve ilhak politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı belirtilmiş; barışın tesisine yönelik süreçlerde inisiyatif alan tüm aktörler, yükümlülüklerine rağmen hukuk tanımazlıkta ısrar eden İsrail yönetimi karşısında daha kararlı bir tutum sergilemeye davet edilmiştir.

KARADENİZ'DEKİ SAVAŞ: Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarına ilişkin son gelişmeler ve mevcut durum ele alınmış, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de sirayet etmesinden duyulan endişe dile getirilmiş; Türkiye'nin, küresel güvenlik ve istikrar bakımından elzem olan barış ortamının bir an evvel tesis edilmesi için ilgili tüm taraflar nezdindeki temaslarını sürdüreceği kaydedilmiştir.

LİBYA'NIN BÜTÜNLÜĞÜ: Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmalar ile bu alanda katedilen mesafe değerlendirilmiş; Türkiye'nin, kardeş Libya halkının huzur ve refahı için gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör