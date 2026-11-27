MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te iki sürpriz temas gerçekleştirdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nda görevlendirilecek milletvekilleri için Meclis'teki siyasi parti gruplarına yazı göndermişti. Bu önemli gelişmenin ardından Bahçeli, bugün TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile görüştü.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Ziyarette terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşama konusunun görüşüldüğü, bu dönemin hukuki ve siyasi gereklilikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Bahçeli daha sonra Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına, "Türkiye'de medyanın sorunlarını görüştük" açıklamasında bulundu. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" konusunun gündeme gelip gelmediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O konulara hiç girilmedi, sadece medya konusu" yanıtını verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör