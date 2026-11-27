Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi üyeleri, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara tepki gösterdi.Ortahisar ilçesinde bulunan Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup, Filistin'e destek sloganları attı.

"KABUL EDİLEMEZ MÜDAHALE"

TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, Filistin'e destek amacıyla bayrak açan taraftarlara yönelik Gürcistan polisinin müdahalesini şiddetle kınadıklarını belirtti.Filistin halkının haklı mücadelesine destek olmanın, zulme karşı ses yükseltmenin ve insanlığın ortak vicdanını temsil etmenin suç olmadığını vurgulayan Özgören, "Vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen bu kabul edilemez müdahale, temel insan haklarına ve ifade özgürlüğüne açıkça aykırıdır" dedi.

"ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Gürcistan makamlarına çağrıda bulunan Özgören, yaşanan olayla ilgili derhal açıklama yapılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi. Özgören, vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, "Komşuluk ve dostluk hukukuyla bağdaşmayan bu tutum karşısında Gürcistan makamlarını derhal açıklama yapmaya, sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Özgören, zulme sessiz kalmayacaklarını kaydetti.