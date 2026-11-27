Uyuşturucu yerine ‘nane’ye dolandırıcılık cezası
İDDİAYA göre, iki kişi uyuşturucu madde almak isteyen gençle irtibata geçti. Buluşma sırasında uyuşturucu almak isteyen genç, maddeyi satın almak için parasını şüphelilere verdi. Ancak aldığı paketi açtığında uyuşturucu yerine nane kırıntıları olduğunu gördü. Şikayet üzerine 2 şüpheli hakkında 'nitelikli yağma, kasten yaralama ve dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların 'nitelikli yağma' suçlarından mahkûmiyetine, 'dolandırıcılık' suçundan ise beraatine hükmetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, sanıkların uyuşturucu yerine nane satmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dikkat çekerek kararı bozdu.
Haber Girişi