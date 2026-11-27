Eskişehir'de geçen salı akşamı eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehitler memleketlerine gönderildi.

33 YIL SONRA İKİNCİ ŞEHİT ACISI

Şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl için önce memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı. Ardından öğle namazını müteakip mahalle mezarlığında tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Şerife Çöl, babası İbrahim Çöl, eşi Aynur Çöl, ikizleri İbrahim Kağan (13) ve Masal (13), binbaşı kardeşi Mevlüt Çöl ve doktor kardeşi Mazlume Çöl Uygun gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı sırasında baba İbrahim Çöl'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Çöl ailesi, 33 yıl sonra ikinci kez şehit acısı yaşadı.

Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün asker kuzeni İbrahim Çöl'ün de 33 yıl önce Ağrı'da şehit olduğu öğrenildi. Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut için memleketi Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü camisinde tören düzenlendi. Törende şehidin babası Kadir Karabulut, güçlükle ayakta durdu. Annesi Hülya Karabulut ile eski eşi Seda Bayraktar, çocukları Yiğit Efe (6) ve Eliz Ece (3) ise gözyaşlarına boğuldu. Karabulut köy mezarlığına defnedildi.

'ALLAH SANA RAHMET EYLESİN'

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan için Kayseri'deki baba evinde helallik alınmasının ardından, Kalemkırdı Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin babası Ertuğrul Erarslan, tabutun başında, "Oğlum, Allah sana rahmet eylesin" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Tuğba Erarslan da eşinin fotoğrafını öperek tabuta sarıldı. Şehidin çocukları, annesi Fatma Nursen Erarslan ve yakınları da gözyaşlarına hâkim olamadı. Erarslan, Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için de memleketi Antalya'daki Uncalı Kent Mezarlığı Camii'nde tören düzenlendi. Gürdağ'ın annesi Naime, babası Süleyman ve eşi Alaksandra Gürdağ gözyaşına hakim olamadı. Gürdağ'ın naaşı, Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan (44) da bugün Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Ağalar Camii'nde düzenlenecek törenin ardından şehitlikte toprağa verilecek.





ERDOĞAN'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti. ANKARA



MSB'DEN HELİKOPTER KAZALARI AÇIKLAMASI: HÜR TÜRLÜ OLASILIĞI DİKKATE ALIYORUZ

MİLLİ Savunanıma Bakanlığı, Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhâl adli ve idari süreçler başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz, her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhâl adli ve idari süreçler başlatıldı" denildi. Betül USTA / ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör