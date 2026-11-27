Türkiye'yi bir uçtan diğer ucuna kadar saran ve toplamda 32 İli direk olarak birbirine bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren hattı çalışmalarında kritik aşamaya gelindi. Hattın Batı bölgesi çalışmalarının en önemli bölümü olan ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Bursa'da bugün test sürüşü gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'dan hava yoluyla Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelecek.

40 DAKİKALIK TEST SÜRÜŞÜ

YHT hattı çalışmalarıyla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme gerçekleştirecek olan Bakan Uraloğlu, Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu'nda basın açıklaması yapacak. Daha sonra Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu ile Bursa YHT İstasyonu arasındaki hatta gerçekleştirilecek olan test sürüşüne katılacak. Yaklaşık 40 dakika sürmesi planlanan test sürüşünün ardından Bakan Uraloğlu, hızlı tren projesindeki son durumu yerinde değerlendirecek.

32 KENTE HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM

Vatandaşlar, çalışmaların tamamlandığı, "İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yozgat, Kırklareli, Ankara, Konya, Karaman, Sivas, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale ve Edirne'de doğrudan Yüksek Hızlı Tren konforunu yaşıyor. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü diğer YHT hatlarının da tamamlanmasıyla birlikte, Bursa, Çorum, Kayseri, Niğde, İzmir, Uşak, Balıkesir, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Iğdır ve Kars'a da doğrudan hızlı ve konforlu ulaşım sağlanacak. Böylece YHT hattı 32 kenti birden birbirine bağlayacak.