Haberler

Gündem Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Hatay’dan seslendi! 'Muhalefeti deprem bölgesini görmeye davet ediyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Hatay’dan seslendi! 'Muhalefeti deprem bölgesini görmeye davet ediyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentlerdeki çalışmalara ilişkin, "11 vilayetimiz yeniden ayağa kalkıyor, küllerinden doğuyor. Burada sadece evler, iş yerleri değil aynı zamanda bir hayat yeniden başlıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 09:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 3 yıl önce meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde restorasyonu tamamlanan Beyazıt Bestami türbesinin açılış merasimine katılan Yayman, türbenin önemi hakkında konuştuktan sonra soruları cevapladı. Yayman, Beyazıt-Bestami türbesi ayağa kalkarsa Hatay ayağa kalkar. Bu türbe bölgemizin İslamlaşması ve Türkleşmesinde çok büyük bir misyona sahiptir. Bölge halkımız için kutsal kabul edilmektedir. Dolayısıyla çok büyük tarihsel, toplumsal ve manevi değeri vardır. Türbemizin açılışı bölgede çok büyük sevinç ve mutluluk kaynağı olmuştur. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.

ASRIN FELAKETİ, ASRIN DAYANIŞMASINA DÖNDÜ Afet nedeniyle 11 kentte büyük yıkım yaşandığını dile getiren Yayman, devletin deprem bölgesinde özverili çalışmalar yaptığını ve asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştüğünü anlattı. Yayman, depremden etkilenen illerde 455 bin konut inşa edildiğini belirterek, "11 vilayetimiz yeniden ayağa kalkıyor, küllerinden doğuyor. Burada sadece evler, iş yerleri değil aynı zamanda bir hayat yeniden başlıyor. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren dünya lideri Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu evler yapılamazdı." diye konuştu.