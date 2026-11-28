Bakan Bayraktar: “Yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde kullanmamız gerekiyor”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Yüzyılın Gençliği: Enerji" programında konuştu. "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu birkaç gün içerisinde, aralık ayı içerisinde Karadeniz'de ilk gazı yakmak suretiyle devreye alacağız." diyen Bakan Bayraktar, “Yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde kullanmamız gerekiyor. Türkiye'nin şu anda 45 bin megavat olan kurulu gücünü 4 katına, yani 175 bin megavata, çıkaracağız.” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yüzyılın Gençliği: Enerji" programında konuştu.
Enerjinin günlük hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayan Bayraktar, dijitalleşmenin hızlandığı bir dünyada enerjisiz bir hayat düşünmenin mümkün olmadığını söyledi. Bayraktar, dünyanın modern tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu, Türkiye'nin ise bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji arzında sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.
Dünyada enerji ve maden kaynaklarının merkezde olduğu büyük bir mücadele yaşandığını ifade eden Bayraktar, aynı zamanda küresel ölçekte büyük bir dönüşümden geçildiğini anlattı. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin bu yeni çağa hazırlanması gerektiğine vurgu yaparak, gençlere de bu değişime uyum sağlama çağrısında bulundu. Elektriğin rolünün daha fazla artacağı bu yeni döneme Türkiye'yi hazırlamak için çalıştıklarını kaydeden Bayraktar, gençlere, bu doğrultuda Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin nasıl sağlanacağını, dışa bağımlılığın nasıl sona erdirileceğini ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine nasıl ulaşılacağını ortaya koyan "Milli Enerji 2040" vizyonunu anlattı. Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde kullanmamız gerekiyor.