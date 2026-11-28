Türkiye'nin şu anda 45 bin megavat olan kurulu gücünü 4 katına, yani 175 bin megavata, çıkaracağız. Güneş tarlaları, rüzgar türbinleri yurdun dört bir yanında olacak. Bunlara ihtiyacımız var. Türkiye yenilenebilir enerjide yeni bir hikaye yazacak." diye konuştu. Nükleer enerjiyi Türkiye'nin 70 yıllık hayali olarak nitelendiren Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 'nde (NGS) dört reaktörün inşasının sürdüğünü söyledi. Bayraktar, dünyada 400'ün üzerinde nükleer santral bulunduğunu belirterek, "Türkiye nükleer santrallerini mutlaka Akkuyu, Sinop ve Trakya'da yapmak zorunda. Küçük modüler reaktörlerle de bu teknolojiyi üreten bir ülke olacağız. 70 yıllık hayal gerçeğe dönüştüğünde, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu santralin ilk reaktörünü devreye aldığımızda, Türkiye artık nükleerde yeni çağa çok daha farklı hazırlanacak. Nükleer bizim olmazsa olmaz enerji kaynaklarımızdan biri. Türkiye'de en az 12 reaktörü 2050 yılına kadar mutlaka yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"4 MİLYON EVDE KENDİ GAZINI KULLANAN BİR TÜRKİYE HALİNE GELDİK"

Türkiye'nin 2016'da ortaya koyduğu Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir strateji izlediğini kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin kendi mühendisleri ve gemileriyle petrol ve doğal gaz arayan ve üreten bir ülke olduğunu anlattı.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfini anımsatarak, "Türkiye'nin dört bir yanında, 4 milyon evde artık kendi gazını kullanan bir Türkiye haline geldik. Kendi mühendislerimizle bu çalışmaları yürüttük ve Türkiye 2020 yılında, tam pandeminin ortasında, adeta Mavi Vatan'da bir destan yazdı." diye konuştu. Karadeniz'deki üretimin ikinci fazda iki katına çıkacağını ve yerli gaz kullanan hane sayısının 4 milyondan 8 milyona yükseleceğini aktaran Bayraktar, "Her geçen gün, enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için bu adımları atıyoruz. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, aralık ayı içerisinde Karadeniz'de ilk gazı yakmak suretiyle devreye alacağız." bilgisini paylaştı. Bayraktar, Şırnak Gabar'da Eylül 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptıklarını anımsatarak, "O dağlarda 700 kilometre yol yaptık. Şimdi günlük 85 bin varil petrol üretiyoruz.