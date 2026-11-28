Sağlık meslek mensuplarının uygulama alanlarını genişlettiklerini, geçen yıl yapılan düzenlemelerle fizyoterapistlerin kendi birimlerini açabilmelerinin önünü açtıklarını belirten Memişoğlu, "Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 200'ün üzerinde fizyoterapistin özel kendi birimlerini açacağı sağlık hizmet birimleri ruhsatlandırdık." bilgisini verdi. Memişoğlu, sağlıklı yaşam bilincini artırmak için yürütülen çalışmalara değinerek, "Toplumun gelmesini beklemiyoruz artık. Topluma gidip, toplumda bunun farkındalığını oluşturarak sağlıklı kalma talebini aktifleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Bakan Memişoğlu, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" ile "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyaları ve diğer çalışmalarla Sağlıklı Hayat merkezlerine başvuruların geçen yıla göre yüzde 30 arttığını bildirdi. Esenlik mevzuatının sağlıklı yaşamı destekleyen hizmetler için yeni bir alan oluşturduğunu belirten Memişoğlu, hizmetlerin tedavi ve nekahet dönemini kapsamadığını ifade etti. Memişoğlu, "Esenlik mevzuatında şunu net ifade ettik. Bir, tedavi amaçlı olmayacak. İki, nekahet döneminde olmayacak. Onun haricinde destekleme anlamında, sağlıklı kalma anlamında her türlü hizmeti sunabilecek bir mevzuat altyapımız artık var. Sağlıklı insanların sağlık hizmeti alması için her türlü alan açılmış durumda. Onun için bu konunun gelişeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. Sağlık alanında yeni teknolojiler, cihazlar ve uygulamalar geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Memişoğlu, sağlık profesyonellerini fikirlerini Bakanlığa iletmeye çağırdı.