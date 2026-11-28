Bakan Memişoğlu: İnsanların sağlık hizmeti alması için her türlü alan açılmış durumda
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1. Uluslararası 10. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin sağlık sistemindeki gelişim, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki uygulamalarla sağlık teknolojilerinin üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, “Sağlıklı insanların sağlık hizmeti alması için her türlü alan açılmış durumda” dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen kongrede "Türkiye'de Sağlığın Geleceği" özel oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık sistemindeki gelişim, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki uygulamalarla sağlık teknolojilerinin üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Başkasının yaptığını, başkasının ürettiğini değil, kendi yaptıklarımızı, söylediklerimizi üretip onları dünyaya kazandıracak kapasiteye ulaşmış durumdayız. Onun için sizlerden üretme anlamında da fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyorum. Lütfen, uretensaglik.gov.tr adresine başvurunuzu yapın. Bunu bize iletin, biz patentini verelim ve o fikrinizi ürün haline getirelim."