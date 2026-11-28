Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye ve millete hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bizim için yaptığımız her yol, inşa ettiğimiz her köprü, açtığımız her tünel, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmanın, şehirlerimizin kalkınmasına katkı sağlamanın bir vesilesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkeli'nin ve Sinop'umuzun tüm ilçelerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, sahip oldukları ekonomik ve turistik potansiyeli geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin dört bir yanında milletimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmeye, yeni eserlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz." Uraloğlu'nun konuşmasının ardından dua edildi, sonra kurdele kesimi yapılarak Türkeli Şehir Geçişi ulaşıma açıldı. Açılış törenine, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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